Mike Peterson sluit aan bij Team Den Haag FM voor Madurodam Marathon

De ‘Madurodam Marathon’ gaat zondag 6 oktober voor de tweede keer van start. De opbrengst het hardloopevenement met een knipoog gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind gaat. Den Haag FM besteedt iedere maandag in het programma Haagse Ochtendradio aandacht aan het 1,69 kilometer lange tocht. Deze week spraken we de Haagse zanger Mike Peterson.

“Ik ben lekker uitgerust tijdens mij weekje vakantie, dus ik kan vol voor die marathon gaan”, vertelt de vriend van de show op Den Haag FM. “Het is een ontzettend mooi initiatief waar ik mijn steentje aan wil bijdragen, een zo groot mogelijke steen.” Mike neemt ook zijn dochter mee, die een fanatiek sporter is. “Mijn zoon is wat jonger, maar die kan ik misschien ook verleiden om mee te doen.”

In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je iedere maandag een update in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Luister hier naar het interview met Mike Peterson op Den Haag FM.