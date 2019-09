Ariana begint op Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Op een zwarte omafiets met blauwe krat voorop, vertrok prinses Ariane maandagmorgen voor het eerst naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Ook voor prinsessen is de schoolvakantie voorbij.

Koning Willem-Alexander filmt zelf hoe zijn dochter voor Paleis Huis ten Bosch fietst. Ze zwaait nog even en rijdt dan de poort uit. Het is een traditie dat de koning zijn dochters filmt als ze voor het eerst naar de middelbare school gaan. Vorig jaar postte hij hoe Alexia naar Sorghvliet vertrok, dat was toen iets verder fietsen want het koninklijk gezin woonde toen nog in Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Alle drie de prinsessen zitten nu dus op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet. Het is bekend dat het koninklijk gezin de kinderen zo normaal mogelijk wil laten opgroeien. Daarom gaan ze ook naar een normale school.

Foto: Koning Willem-Alexander.