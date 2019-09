Staking Jeugdzorg in Den Haag

Met duizenden staan ze maandag op de Koekamp. Jeugdzorgwerkers uit het hele land staken voor het eerst in de geschiedenis. De staking is uitgeroepen door vakbonden FNV en CNV omdat het volgens hen niet langer zo kan. De werkdruk is volgens de stakers enorm hoog en er is personeelstekort. Daardoor vallen er medewerkers uit en uiteindelijk zijn de kinderen daar de dupe van.

Toen jeugdzorg een paar jaar geleden onder verantwoordelijkheid van gemeenten kwam is er 450 miljoen per jaar bezuinigd. De jaren daarna is het aantal aanvragen alleen maar gestegen. Dus daarom wil de sector meer geld van de minister, 950 miljoen om precies te zijn. De minister heeft eerder dit jaar 420 miljoen toegezegd, maar dat is volgens de stakers te weinig.

Foto: Omroep West.