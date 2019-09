Architect Binnenhof afgekocht voor miljoenen

Architect Ellen van Loon van bureau OMA is door staatssecretaris Raymond Knops voor 2.7 miljoen euro afgekocht. Van Loon gaf leiding aan de verbouwing van het Binnenhof. Volgens de staatssecretaris is er “onvoldoende vertrouwen in de samenwerking.”

De architect krijgt nu 2,7 miljoen euro voor het geleverde werk en het missen van toekomstige inkomsten. Architect Pi De Bruijn, die het nieuwbouwgedeelte van de Tweede Kamer heeft ontworpen, krijgt nu een grotere rol.

De verbouwing van het Binnenhof is al flink vertraagd. Zo is het definitieve ontwerp naar verwachting pas in mei 2020 klaar, in plaats van later dit jaar, zoals in eerste instantie gepland.