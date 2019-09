AZ-watcher blij met aanbod Den Haag om thuiswedstrijden in Cars Jeans Stadion te spelen

AZ-watcher Steven Kooijman en schrijver voor De Telegraaf is blij met het aanbod van Den Haag om AZ de thuiswedstrijden tot de winterstop in het Cars Jeans Stadion te laten spelen. Het lijkt hem alleen niet aannemelijk dat de wedstrijd AZ tegen Ajax met ‘uit-publiek’ zal worden gespeeld.

De start van het seizoen is niet makkelijk geweest voor de Alkmaarse club. Een deel van het dak stortte op zaterdag 10 augustus in door de stormachtige wind. Burgemeester Pauline Krikke gaf AZ maandag de mogelijkheid om tot de winterstop alle thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion te spelen. “Het is een hard gelag voor de spelers en de supporters om niet in eigen huis te kunnen spelen, maar we zijn blij om met open armen ontvangen te worden”, vertelt Kooijman op Den Haag FM.

De AZ-wachter vermoedt dat ook bij de thuiswedstrijd van AZ tegen Ajax in het Cars Jeans Stadion het uit-publiek niet wordt toegestaan. “Daar zal Ajax niet mee akkoord gaan, en dat hebben ze van tevoren al aangegeven, maar dat lijkt mij de meest logische oplossing”, vertelt Kooijman.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Steven Kooijman op Den Haag FM.