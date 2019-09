Bouwplannen van koning, ministers en instellingen voortaan geheim

De gemeente gaat bouwplannen voor onder meer het koningshuis, woningen van ministers, beveiligde politici en bepaalde internationale instellingen vanaf nu compleet geheim behandelen. Plannen voor ambassades, politiebureaus en ministeries worden voortaan ook officieel geheim gehouden. Deze vallen echter onder een net iets minder hoog ‘beschermingsniveau’. De Haagse Stadspartij eist opheldering over de nieuwe regels.

De partij wil weten hoe het vaststellen van gevoelige bouwprojecten in het verleden was georganiseerd en of er nu veel verandert. Maar duidelijk is ook dat de partij grote moeite heeft met de regels.

Raadslid Peter Bos: “Ik heb hier geen enkel begrip voor. Het kan niet zo zijn dat de stad monddood wordt gemaakt als het gaat om gevoelige plannen.” Bos wijst erop dat als een project onder totale geheimhouding valt “burgers onwetend worden gehouden over nieuwe ontwikkelingen die een zware impact op hun directe omgeving kunnen hebben en daardoor geen inspraak of bezwaar kunnen indienen.”