De hele dag live radio op vernieuwd Den Haag FM

De Haagse radiozender Den Haag FM zendt vanaf maandag 9 september iedere werkdag de hele dag door live gepresenteerde programma’s uit. Hierdoor kan de zender sneller lokaal nieuws brengen en de luisteraar informeren.

Vanaf maandag 9 september bijt Justin Verkijk als vanouds het spits af, iedere werkdag vanaf 7.00 uur met ‘Haagse Ochtendradio’. Daarna neemt om 10.00 uur Rabin Iseger de microfoon over voor een ‘Haags Bakkie’. De lunch wordt gepresenteerd door Rob Kemperman vanaf 12.00 uur met ‘Rob’s Tussendoortje’, waarna de nieuw aangetrokken presentator Thomas Hekker van 15.00 tot 18.00 uur ‘De Den Haag FM Middagshow’ voor zijn rekening neemt. De avonduren en weekenden van de zender blijven gevuld met programma’s die gemaakt worden door betrokken vrijwilligers, daarin is vooral aandacht voor politiek, cultuur, sport en muziek. Bij Den Haag FM werken ruim 80 vrijwilligers.

Nieuw op Den Haag FM is Thomas Hekker, hij is ook presentator voor de landelijke zender NPO Radio 2: “Met een positief gevoel en veel aandacht voor de stad sluit ik graag elke werkdag met Den Haag af!” Justin Verkijk, al jaren de vaste ochtendpresentator, blijft op zijn plek. “Den Haag wakker maken is een grote eer, ik ben blij dat ik dat kan blijven doen.” Stationmanager Rudo Slappendel is trots: “Met de nieuwe programmering sluiten we nog beter aan op het ritme van de stad. We zijn er voortaan weer de hele dag bij, zoals het hoort in een stad als Den Haag. Nu zijn we echt 100% Haags.”

Dagprogrammering Den Haag FM:

Maandag tot en met vrijdag

07.00 – 10.00 Haagse Ochtendradio – Justin Verkijk

10.00 – 12.00 Haags Bakkie – Rabin Iseger

12.00 – 15.00 Rob’s Tussendoortje – Rob Kemperman

15.00 – 18.00 De Den Haag FM Middagshow – Thomas Hekker

De hele weekprogrammering, inclusief avond en weekend, vind je hier.

Luister hier naar de bekendmaking met Rudo Slappendel.