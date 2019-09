AZ-watcher blij met aanbod Den Haag om thuiswedstrijden in Cars Jeans Stadion te spelen

Drie arrestaties in liquidatie-onderzoek Caloh Wagoh

De politie heeft dinsdagmorgen twee Hagenaars en een man uit Rijswijk aangehouden op verdenking van moord of voorbereidingshandelingen daartoe. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het om leden van motorclub Caloh Wagoh.

Volgens het OM zouden de drie verdachten liquidatieopdrachten hebben gekregen van een kopstuk van de motorbende. In het onderzoek zitten inmiddels dertien verdachten vast. Twee van hen worden verdacht van het doodschieten van Farid Souhali uit Houten in 2017 in Den Haag.

Het OM wil ook Caloh Wagoh Main Triad laten verbieden en ontbinden. Volgens het OM is de motorclub ‘structureel en onlosmakelijk’ verbonden met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden.