Half miljoen euro voor duurzame wijkinitiatieven

De gemeente Den Haag stelt een half miljoen euro beschikbaar om de wijk duurzamer te maken. Dat zegt wethouder Liesbeth van Tongeren op Den Haag FM. De actie heet Energie uit de Wijk Challenge.

De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe plannen verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. Het doel is dat de meest kansrijke plannen binnen 12 maanden starten met de uitvoering en maatwerk ondersteuning krijgen.

“Als jij met een aantal van je buren een plan hebt en onze jury denk dat het idee kansrijk is, dan maak je een goede kans om geld te krijgen om dit te doen” zegt wethouder van Tongeren. “De meeste ideeën blijven steken in de planfase. Daarom hebben we bedacht dat we de initiatieven die kansrijk zijn te gaan ondersteunen.”

Luister hier naar het interview met Liesbeth van Tongeren op Den Haag FM.