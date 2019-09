Drie arrestaties in liquidatie-onderzoek Caloh Wagoh

Opnieuw sporenonderzoek Erasmusweg

Meer in

De politie is dinsdag opnieuw een uitgebreid forensisch onderzoek gestart in de woning waar in mei het levenloze lichaam van een 91-jarige vrouw werd gevonden. De politie deed al eerder uitgebreid onderzoek gedaan, maar blijkbaar zonder voldoende resultaat.

Omdat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf, startte de politie een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van haar overlijden. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord tussen dinsdag 7 mei en woensdagochtend 8 mei in de omgeving van de portiekwoning aan de Erasmusweg.