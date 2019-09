Recordpoging Macarena-dansen op Scheveningen

Op het strand van Scheveningen is vrijdag een recordpoging van het dansen van de Macarena. Tijdens Live on The Beach: Celebrate the 90’s wordt gepoogd met duizenden deelnemers te dansen op de zomerhit uit 1996.

Het vorige record stamt uit 2011. Toen dansten in Engeland 2219 studenten tegelijkertijd de Macarena. Het record lijkt makkelijk gebroken te kunnen worden. Op het evenement komen naar verwachting 10.000 bezoekers.

De recordpoging is een initiatief van radio 10-dj Gerard Ekdom. Ekdom is vrijdag als gastheer aanwezig bij het evenement op Scheveningen. Zaterdag later is Keane hoofdact van Live On The Beach 2019.

Foto: Live On The Beach 2019, ter illustratie