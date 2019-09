Rotterdam mag geen geld aan Den Haag vragen voor Eurovisiefilmpjes

Den Haag mag geen geld overmaken aan Rotterdam voor het maken van filmpjes rondom het Eurovisie Songfestival. Dat schrijft het AD dinsdagmorgen. Het Eurovisie Songfestival is een feestje van de NPO, en mag volgens de Mediawet niet gesponsord worden.

Rotterdam had bedacht filmpjes op te nemen in andere steden om de stad heen. Daar zouden de gemeenten dan voor betalen, maar dat mag niet. De Rotterdamse gemeenteraad had eerder een motie aangenomen waarin gemeenten de portemonnee moeten trekken als ze een graantje mee willen pikken van het evenement.

Rotterdam hoopt op die manier geld bij elkaar te halen om de miljoeneninvestering te kunnen dekken. Onder andere de provincie betaalt een miljoen euro.

Foto: Martin Fjellanger.