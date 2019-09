Verdachte dodelijke steekpartij Uilebomen langer vast

De 19-jarige verdachte van de fatale steekpartij aan de Uilenbomen vorige week dinsdag blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten.

Bij de steekpartij in een appartementencomplex kwam een 47-jarige Hagenaar om het leven. Over de aanleiding ervan is nog niets bekend. Kort na de steekpartij werd een Rijswijkse vrouw van 24 aangehouden als verdachte. Ze werd korte tijd later vrijgelaten. Er moet nog worden besloten of zij verdachte blijft in de zaak.