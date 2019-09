Voedselbank komt met Verswinkel bovenop wekelijkse voedselpakketten

Voedselbank Haaglanden start vanaf vrijdag 13 september met een Verswinkel. Klanten van de uitgiftepunten aan de Tenierstraat en de Zuidkeetsingel kunnen er twee keer per week verse producten halen. Een pilot van de afgelopen tijd bleek een succes.

De Verswinkel lijkt op een gewone supermarkt. Klanten krijgen een pasje met daarop een tegoed voor twee weken. Daarmee kunnen ze producten halen die kort houdbaar zijn zoals groente, fruit, zuivel en vlees.

Naast een aanvulling op de Voedselbank is de de Verswinkel er ook om voedselverspilling tegen te gaan. Niet alle producten zijn namelijk geschikt voor de voedselpakketten uit de distributiecentra. “Denk bijvoorbeeld aan producten die kwetsbaar zijn, aan producten die kort houdbaar zijn of aan producten die in kleine hoeveelheden binnenkomen”, zegt projectleider van de Verswinkel, Eva Gardner. “Die kunnen allemaal niet in de pakketten, maar wel in de winkel.”

Geslaagd

Voorlopig is er één Verswinkel in Den Haag, maar bij de Voedselbank overwegen ze het concept verder uit te rollen in de stad. De pilot is volgens de organisatie in ieder geval geslaagd.