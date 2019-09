Vreugdevuren aanstaande jaarwisseling nog altijd niet zeker

Aan de start van het politieke jaar staan er verschillende belangrijke onderwerpen op de agenda voor de gemeenteraad. Een van deze hete hangijzers is de het vreugdevuur.

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van coalitiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos is van mening dat de vreugdevuren aankomende jaarwisseling door moeten kunnen gaan. “De problemen van vorig jaar willen we nooit meer, maar willen dit feestje niet schrappen.”

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de HSP uit de oppositie, is minder stellig. “De deadline die ik wil stellen is 1 oktober.” Hij wil wachten op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat die datum af zal zijn. “Als we tegen die tijd niet weten hoe we het aanpakken, komen we simpelweg tijd te kort”, zegt Wijsmuller. “Ik voorzie grote problemen.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling daalde een vonkenregen neer op Scheveningen nadat het vreugdevuur op het strand werd ontstoken. Dit leidde tot schade aan huizen en voertuigen dichtbij de boulevard.

Foto: Kevin Samboe

