Vrienden van mishandelde man loven beloning van 5000 euro uit

Vrienden van een mishandelde man zijn zelf in actie gekomen om de drie daders te vinden. De 34-jarige Ewout raakte zwaargewond toen hij op straat werd belaagd door de drie mannen. Van de daders ontbreekt nog steeds ieder spoor. En daarom staken de mannen de koppen bij elkaar en gingen over tot actie: 10.000 flyers en posters zijn opgehangen in de Vogelwijk. De vier vrienden hebben uit hun eigen zak 5.000 euro voor de gouden tip uitgeloofd, dat meldt mediapartner Omroep West.

De 34-jarige Hagenaar werd in de nacht van 17 op 18 augustus flink toegetakeld door drie mannen die vermoedelijk zijn fiets wilden stelen. Hij kreeg daarbij een harde klap tegen zijn hoofd en raakte daardoor korte tijd buiten bewustzijn. Nog altijd heeft het slachtoffer last van de mishandeling.

Meindert, die niet met zijn achternaam wil worden genoemd, kent het slachtoffer al van jongs af aan. Geëmotioneerd vertelt hij dat het slachtoffer zijn kaak op negen plaatsen heeft gebroken en er psychisch slecht aan toe is. “Hij zit negen weken in het metaal. Alles zit vastgeschroefd om te herstellen. De arme jongen is ook nog zzp’er dus heeft negen weken geen inkomen.”

‘Geen rust voordat daders gepakt zijn’

Ondanks dat de politie een getuigenoproep heeft gedaan, is er nog geen enkele persoon aangehouden. En dat vinden de vrienden van het slachtoffer onacceptabel. “En daarom zijn we overgegaan om via Facebook een oproep te doen, gaan we flyeren en hangen we posters op. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met de politie. We rusten niet voordat we de daders te pakken hebben want wat er met onze vriend is gebeurd, is onacceptabel”, aldus Meindert.