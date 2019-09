Ypenburgse brugklassers staan voor spannende eerste schoolweek

Het Lyceum Ypenburg verwelkomt deze week 240 nieuwe brugklassers, en zij staan voor hun spannende eerste week op de middelbare school. Woensdag beginnen de lessen, maar dinsdag maakt iedereen alvast kennis met elkaar.

“Ik leer ze vandaag over het rooster, wie de docenten zijn en iedereen leert elkaar kennen”, zegt mentor Maaike Vonk. “Veel leerlingen hebben acht jaar op dezelfde school gezeten, dus na de vakantie is het best spannend om nieuwe mensen te leren kennen.”

De leerlingen zelf moeten zich deze week aanpassen aan het schoolrooster na een wekenlange zomervakantie. “Dat is wel even schakelen, ik ben echt geen ochtendmens”, zegt een leerling. “Ik vind het spannend om hier te zijn maar heb er wel zin in om een nieuwe start te maken. En ik heb nu al nieuwe vrienden gemaakt!”