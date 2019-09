30.000 euro voor mooier, socialer, sportiever en groener Statenkwartier

Alle bewoners van het Statenkwartier zijn verrast met 30.000 euro ter verbetering van de wijk. De gemeente heeft geld vrijgemaakt om het Statenkwartier mooier, socialer, sportiever en groener te maken. Hiervoor kunnen bewoners zelf een plan indienen en kans maken om het plan uit te voeren. Wethouder Rachid Guernaoui, ambassadeurs Statenkwartier Begroot Jolanda Letterie en Robert ’t Hart drukte op de rode knop om het startsein te geven.

Iedereen die woont, werkt of naar school gaat in het Statenkwartier kan vanaf vandaag tot en met 4 oktober initiatieven indienen via het online aanmeldformulier of bij wijkcentrum Het Couvéehuis. Denk hierbij aan het organiseren van een buurtfeest voor jong en oud, het aanpakken van een speelplek tot vergroening van de straat en extra plekken om fietsen te stallen.

