CDA wil heldere cijfers over drugsgebruik en bijbehorende criminaliteit

Fractievoorzitter Daniëlle Koster van CDA Den Haag maakt zich zorgen over het drugsgebruik en de daaraan gerelateerde criminaliteit in de stad. “Ik vind het niet normaal dat mensen een pilletje slikken of coke snuiven voor een feestje”, vertelt Koster op Den Haag FM.

De aanleiding voor deze uiting van zorgen is het rapport dat vorige week naar buiten kwam over het gebruik van drugs in Amsterdam en de criminaliteit die daar mee gepaard gaat. “Zijn er voldoende gegevens bekend over het drugsgebruik in Den Haag” vraagt Koster zich af. “Ik weet niet of het zo ernstig is als in de hoofdstad, maar laten we niet naïef zijn en denken dat we het in Den Haag op dit vlak veel beter doen.”

Daarom vraagt Koster of er in Den Haag net zo’n rapport kan komen als in Amsterdam, om de waarheid boven tafel te krijgen en gerichter actie te kunnen ondernemen en stelt kritische vragen aan de gemeente.

