Chroom-6 gevonden in beige-rode trams HTM

HTM gaat extra onderzoek doen naar de herstelwerkzaamheden van de oude beige-rode GTL-trams. Eerder werden de herstelwerkzaamheden al stilgelegd na de vermoedelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als chroom-6. De aanwezigheid van chroom-6 is nu bevestigd. Medewerkers van de HTM zijn woensdag geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Het is nog niet duidelijk wanneer de herstelwerkzaamheden worden hervat.

Uit eerste indicaties bleek dat op de trams uit de GTL8-1 serie dit inderdaad in de toegepaste verf zat. Vanaf dat moment heeft HTM uit voorzorg het werken aan alle GTL-trams gestaakt. Nader onderzoek door een onafhankelijke instantie heeft de aanwezigheid van zware metalen bevestigd op zowel de GTL8-1 als hergebruikte delen ervan op de GTL8-2-serie. Zelf heeft HTM de verf niet gebruikt, maar deze zat al op de trams bij aanlevering door de buitenlandse fabrikant.