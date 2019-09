Inbreker meldt zich bij politie na tv-uitzending

Een inbreker heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld nadat hij te zien was in het tv-programma Team West. Dat schrijft de politie woensdagmorgen op Twitter. De man stond haarscherp op de foto toen hij pinde met een gestolen pinpas. Het gaat om een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zoekt nog een tweede verdachte.

De inbraak was op 10 mei aan de Breitnerlaan. Terwijl de bewoonster lag te slapen werden er onder andere sieraden, contant geld en verschillende bankpassen gestolen. In totaal is er 2.000 euro opgenomen.