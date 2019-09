CDA wil heldere cijfers over drugsgebruik en bijbehorende criminaliteit

Recordaantal euthanasieverzoeken bij Expertisecentrum Euthanasie

Meer in

Bij het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, zijn dit jaar 15 procent meer euthanasieverzoeken binnengekomen. Dat bevestigt het centrum in Den Haag naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant.

Dit jaar komen er maandelijks zo’n 256 hulpvragen binnen bij het centrum aan de Eisenhowerlaan. Voor 2018 was dat 210 per maand. In juli kwamen zelfs 308 aanmeldingen binnen. Artsen sturen steeds vaker patiënten door naar de kliniek omdat ze bang zijn vervolgt te worden.

Die onrust is begonnen toen het Openbaar Ministerie in 2017 een strafrechtelijk onderzoek instelde naar een verpleegarts die euthanasie had uitgevoerd bij een 74-jarige alzheimerpatiënte.

Foto: Archief.