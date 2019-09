Veel te doen tijdens 7e editie Prinsjesfestival

Van 10 tot en met 17 september vindt de zevende editie van Prinsjesfestival plaats in de binnenstad. Tijdens dit ‘feest van de democratie’ is er veel te doen. Dit jaar is er voor het eerst een Hofvijvershow tijdens een groot openluchtontbijt en een theatervoorstelling met vrouwelijke politici in de hoofdrol. Ook diverse oefenshows van de Koninklijke Marechaussee en een hoedenshow en -wandeling maken deel uit van het programma.

Op zaterdag 14 september pakt het festival groot uit. Om 9.30 uur ontbijten ongeveer 600 mensen uit alle wijken van Den Haag tijdens het PrinsjesOntbijt zij aan zij met politici en bestuurders aan één lange tafel met zicht op de Hofvijver.

Tijdens de Open Dag van de Hoge Raad wordt een inkijkje gegeven in het werk van raadsheren en advocaten-generaals. Op de PrinsjesMarkt op het Plein presenteert gastprovincie Zuid-Holland vanaf 13.00 uur ‘Ontdek van A tot Zuid-Holland’. De PrinsjesMarkt wordt geopend door de Commissaris van de Koning Jaap Smit. Tijdens het festival is nog veel meer te doen. Het volledige programma is hier te vinden.

Foto: Prinsjesfestival.