Verdachte schietpartij Schalk Burgerstraat gefilmd tijdens vlucht

De verdachte van een schietpartij aan de Schalk Burgerstraat is gefilmd tijdens zijn vlucht. Dat meldt de politie in het opsporingsprogramma Team West. De verdachte zou een 25-jarige man hebben beschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer werd niet geraakt.

De schietpartij gebeurde op woensdag 31 juli aan het begin van de avond. Meerdere mensen hadden een schot gehoord en iemand met een wapen in zijn hand zien wegrennen. Toen agenten in de straat aankwamen, waren alle betrokkenen al weg. Aan de hand van de verhalen van getuigen werden even later twee mannen aangehouden. Eén van de aangehouden mannen is een 25-jarige Hagenaar, die vertelde dat er op hem was geschoten.

Volgens het slachtoffer en een aantal getuigen werd er van een afstand van 15 meter op de man geschoten. Hij werd niet geraakt. De man schrok zo erg, dat hij in zijn auto stapte en hard wegreed.

Foto: Politie.