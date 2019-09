Wethouder Onderwijs doet beroep op gastvrijheid Hagenaar: “Verhuur je zolderkamer aan een student”

Ook dit schooljaar verwelkomt Den Haag weer duizenden studenten, maar niet voor iedereen is er een kamer beschikbaar in de stad. Den Haag kampt namelijk met een structureel tekort aan studentenkamers van zes duizend per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research.

Hoewel wethouder van onderwijs Saskia Bruines erg blij is met de komst van nieuwe studenten is ze zich bewust van het kamerprobleem. “We hebben het besluit genomen om versneld studentenflats te gaan bouwen”, zegt Bruines. Tot die tijd doet ze een beroep op de gastvrijheid van de Hagenaar. “Ik hoop dat er mensen zijn die het leuk vinden om hun zolderkamer aan een student te verhuren, want het is belangrijk dat iedereen een plekje heeft”, aldus de wethouder van onderwijs.