Den Haag gaat Amsterdamse toeristen lokken

The Hague Marketing Bureau gaat op Amsterdam Centraal de I amsterdam Store overnemen. De bedoeling is dat meer Amsterdamse toeristen naar Den Haag komen. Drie weken lang zijn groene en gele stadskleuren te vinden in onze hoofdstad.

De winkel blijft drie weken ‘Haags’, vertelt Stefan Heger van The Hague Marketing Bureau. “Precies in de periode met Prinsjesdag. We willen Den Haag namelijk neerzetten als koninklijke stad.” De opening van de winkel is op 15 september. Toeristen die naar Den Haag gaan, krijgen een rondrit in een gouden koets.

In de winkel zijn verder diverse Haagse producten te koop. Denk aan Haagse hopjes en ooievaars.

Foto archief: John van der Tol.