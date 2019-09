Editors komt naar het Zuiderpark

De Britse indierockband Editors komt naar Den Haag. Dat meldt de band zelf in haar tourschema. Op 27 juni 2020 treden de muzikanten op in het Zuiderpark. Op diezelfde dag is Parkpop Saturday Night in het Zuiderpark.

The Editors zijn vaker in Den Haag geweest. De eerste keer was in 2006 tijdens het muziekfestival Music in my Head. Daarna keerde de band nog twee keer terug naar het Paard voor twee verrassingsconcerten. In 2007 was dat om de trouwe Nederlandse fans te bedanken. En in 2015 om het album In Dream te presenteren.

De komst naar Den Haag is de sluit van een maandenlange tour door Europa. Eind januari 2020 start de band met de Black Gold Tour in Parijs. De Editors zijn al vaker in Nederland geweest. In 2015 stonden ze drie avonden achter elkaar in een uitverkochte Heineken Music Hall en in 2017 sloten ze de zaterdag af in de Alpha op Lowlands.

De verkoop van kaarten voor het optreden in het Zuiderpark begint op 13 september om 10.00 uur via Ticketmaster.

Foto: Wikimedia / Rama.