Chroom-6 gevonden in beige-rode trams HTM

Embassy Festival met 67 landen groter dan ooit

Meer in

67 landen presenteren zichzelf dit jaar tijdens het Embassy Festival. Het festival is 6 en 7 september op het Lange Voorhout. Tijdens dit gratis evenement laten verschillende ambassades zich van hun meest feestelijke kant zien. Het evenement wil het inzicht in andere culturen verbeteren en verdiepen en bezoekers verleiden tot ontmoetingen met elkaar.

Met bijna zeventig deelnemende landen is het Embassy Festival dit jaar volgens de organisatie groter dan ooit. Nergens anders ter wereld komen zoveel ambassades tegelijkertijd samen om hun cultuur te presenteren en te vieren. Op vier podia laten de landen van zich zien en horen met muziek – klassiek, traditioneel en hedendaags – en dans.

“We hebben dit jaar voor het eerst een parade die vanuit Indonesië overkomt. Daar zijn 25 artiesten bij. Die gaan vanaf de binnenstad naar de Lange Voorhout. Voorop loopt dan een man met een hoofdtooi van 50 kilo. Dat is voor het eerst in Nederland.” Dat zegt Sara Halbertsma van het Embassy Festival. “Je waant je echt in Indonesië. En nu mogen wij er ook een graantje van meepikken.”

De meeste deelnemende landen zijn gevestigd in Den Haag, maar er sluiten ook ambassades aan uit Brussel, zoals Mongolië, Nepal en Haïti. Het Embassy Festival trok vorig jaar meer dan 60.000 bezoekers.

Luister naar Sara Halbertsma van het Embassy Festival.

Foto: Wouter Vellekoop.