Haagse Stadspartij geschokt om demonstratie van neonazi’s

De Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over de komst van een groep neonazi’s naar de stad. Op 28 september staat een demonstratie gepland van de Racial Volunteer Force. “We gaan ten onder aan vrijheid van meningsuiting”, vertelt raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij op Den Haag FM.

“We vinden het verwerpelijk dat een groep die de holocaust ontkent en wiens gedachtegoed bestaat uit nationaal socialistische ideeën en antisemitische complottheorieën door de straten van Den Haag mag marcheren”, aldus de Haagse Stadspartij. De partij wil nu dat het stadsbestuur ingrijpt. Ook wil de partij op korte termijn meer informatie over de plannen van de demonstranten.

“In de stad van Vrede en Recht, waar in de Tweede Wereldoorlog bijna de gehele joodse gemeenschap is omgekomen in de holocaust mogen wij verwachten dat het college er alles aan doet om dit soort groepen niet door de straten van onze stad te laten marcheren of in te perken.” De partij wil onder andere weten waarom er in eerste instantie toestemming is gegeven.

Foto: Fatima Faïd.

Luister hier naar het interview met Fatima Faïd op Den Haag FM.