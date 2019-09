Hagenaars kweken reuze pompoenen vanwege 100 jaar Natuur- en Milieueducatie

Natuur- en Milieueducatie Den Haag, dat leraren in het onderwijs ondersteunt met lessen over natuur en milieu, bestaat 100 jaar. Om het jubileum te vieren worden er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een pompoenwedstrijd. In verschillende Haagse tuinen zijn ze al maanden bezig met het kweken.

Bij stadstuin De Groene Geest hebben ze een bijzondere tactiek om de pompoen zo groot mogelijk te laten worden. “Het is een biologische tuin en dus kunnen we geen kunstmest gebruiken”, zegt Peter die vrijwilliger is bij De Groene Geest. “Maar op internet vonden we een recept om de pompoen natuurlijke mest te geven.”

De winnaar van de pompoenwedstrijd wordt 13 oktober bekend gemaakt.