Hardcorelegende Charly Lownoise klaar voor optreden ‘Celebrate the 90s’

De Haagse happy hardcorelegende Ramon Roelofs, beter bekend als Charly Lownoise, kijkt enorm uit naar zijn optreden op Live on the Beach – Celebrate the 90s. “Ik kan van huis zo naar het podium lopen”, vertelt Ramon op Den Haag FM.

“Het leuke van dit optreden is dat er veel van dezelfde mensen die vroeger kwamen er nu ook zullen zijn, alleen een stukje ouder.” In de jaren 90 vloog Ramon met zijn muzikale wederhelft Theo Nabuurs (Mental Theo) de wereld rond om hun hits als ‘Stars’, ‘Hardcore Feelings’ en ‘Wonderful Days’ te draaien.

Zen

En opeens is het over voor Ramon. In 1996 gaat hij tijdens een optreden tegen de vlakte, hij is volledig uitgeput. Hij gaat aan zijn conditie werken en leert mediteren. De Hagenaar verdiept zich verder in zen en is nu tien jaar zenleraar.

Ramon en Theo draaien vrijdag 6 september van 21.00 tot 22.00 uur tijdens Live on the Beach – Celebrate the 90s.

Luister hier naar het interview met Ramon Roelofs op Den Haag FM.