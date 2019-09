Schoolzone bij De Grote Beer geopend

Bij basisschool De Grote Beer is woensdagmorgen een verkeersveilige zone geopend door wethouder Robert van Asten. Schoolzones vragen extra aandacht van de weggebruiker. Door speciale markering ‘schoolzone’ en aanpassingen aan de oversteekplaatsen wordt de automobilist duidelijk dat hij een school nadert waar kinderen fietsen of lopen.

Bij basisschool De Grote Beer is een nieuw zebrapad aangelegd, met midden eiland en een verkeersdrempel. Verder is een stopverbod ingesteld vlakbij het zebrapad en de ingang van de school om het haal- en brenggedrag te stroomlijnen.

Wethouder Robert van Asten: “Kinderen gedragen zich anders in het verkeer dan volwassenen. Met de schoolzones willen we de Haagse verkeersveiligheid rondom scholen voor hen verbeteren. Verkeersveiligheid is belangrijk en gaat iedereen aan. Niet alleen moeten automobilisten hun snelheid aanpassen in het zicht van de school. Ook het haal- en brenggedrag van ouders die de kinderen met de auto afzetten kan beter. Geen auto’s op de stoep of onverwachte manoeuvres. Ik verwacht dat ook zij rekening houden met de kinderen en ouders die lopend of op de fiets naar school komen.”

