Wethouder Richard de Mos als eerste te water bij Swim to Fight Cancer

Wethouder Richard de Mos zwemt mee tijdens Swim to Fight Cancer Den Haag om geld op te halen voor onderzoek tegen kanker. “Ik wil alles in werk stellen om geld op te halen voor onderzoek naar deze ziekte”, vertelt De Mos op Den Haag FM.

Ook de wethouder is niet onaangeraakt door de ziekte. “Mijn moeder is afgelopen juli overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van de bestraling die ooit werd ingezet om haar borstkanker te bestrijden.” De Mos gaat als eerste te water bij de start op 14 september en zwemt de afstand van 1.250 meter.

Swim to Fight Cancer Den Haag

Swim to Fight Cancer wordt dit jaar voor het eerst ook in Den Haag georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 14 september. Deelnemers halen geld op door sponsors te zoeken en vervolgens een van de drie afstanden te zwemmen door de gracht langs de Noordwal. Inmiddels hebben honderden mensen zich ingeschreven voor de actie en staat de teller op bijna 150.000 euro.

“Heel veel mensen uit de stad hebben al gedoneerd en dat laat zien hoe groot dat groen-gele hart van onze stad is.” Doneren kan via de website van Swim to Fight Cancer. Aanmelden om mee te zwemmen kan nog tot donderdagavond 20.00 uur.

Luister hier naar het interview met Richard de Mos op Den Haag FM.