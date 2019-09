AZ adopteert 5.000 knuffels van ADO-actie

Voetbalclub AZ ondersteunt de actie van ADO Den Haag-supporters, die knuffels doneren voor patiënten van het Sophia Kinderziekenhuis. Deze knuffels worden traditiegetrouw meegenomen naar De Kuip tijdens het uitduel met Feyenoord. De Alkmaarse club adopteert 5.000 knuffels om het KWF te ondersteunen en tevens de goede band met ADO Den Haag te onderschrijven.

De knuffelinzamelingsactie is nu al een ongekend groot succes. Inmiddels zijn het er al meer dan 20.000. Dat zijn er teveel om mee te nemen naar de wedstrijd. Er kunnen immers maar een paar duizend knuffels mee. Daarom is de aanvullende actie ‘Adopteer een knuffelbeer’ in het leven geroepen. Voor een symbolisch bedrag van 1 euro kan iedereen een beer kopen en dat geld gaat dan ook weer naar het Sophia Kinderziekenhuis.