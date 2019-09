Opening Nationaal Monument Oranjehotel

De NOS doet vrijdagmiddag live-verslag van het herinneringscentrum Oranjehotel in Scheveningen. Koning Willem-Alexander opent de bijzondere plek. In Scheveningen zaten tijdens de oorlog meer dan 25.000 mensen gevangen; voornamelijk verzetsstrijders, maar ook Joden en zwarthandelaren. De uitzending is hier live te zien.

De bajes in Scheveningen kreeg al snel de bijnaam Oranjehotel, omdat het de centrale plek was waar verzetsmensen werden vastgezet. Het was ook een doorvoerplaats voor gevangenen die vanwege hun etnische achtergrond, geloof of geaardheid waren opgepakt.

In het hart van het Herinneringscentrum bevindt zich de authentieke Cel 601, een van de dodencellen. Deze cel werd direct na de oorlog als stille getuige bewaard. Vanaf zaterdag is de gevangenis permanent open voor publiek.

Foto: Archief.