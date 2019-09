Richard de Mos met ADO-sjaal en Haagse hopjes naar Drenthe

Richard de Mos is vrijdag op bezoek in de provincie Drenthe. De wethouder liet eerder in het radioprogramma Spuigasten weten in deze provincie “nog niet dood gevonden te willen worden”. Dat viel niet in goede aarde bij de Drentenaren. Nu gaat hij het goedmaken.

De wethouder laat weten het allemaal niet zo bedoeld te hebben: “Ik heb de uitspraken over Drenthe gedaan met een knipoog, alleen om aan te geven dat ik een groen-geel hart heb en er voor mij niets boven Den Haag gaat. Het was niet negatief bedoeld over Drenthe en daarom gaan we het vandaag goedmaken.”

De Mos deed de uitspraken in het programma Spuigasten op Den Haag FM. “Aanleiding was een rapport waarin stond dat de welvaart in Noord-Drenthe het hoogst was. Wat ik wilde zeggen is dat als je Drenthe gaat vergelijken met Den Haag, dat we dan snel uitgepraat zijn.”

De Mos bezoekt vrijdag onder meer het provinciehuis en het circuit van Assen. De wethouder reist niet met lege handen naar Drenthe. Hij heeft een ADO-sjaal, uitgaanstips in Den Haag en Haagse hopjes mee.

Foto: Den Haag FM.