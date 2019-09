Spuigasten over opening academisch jaar en start politiek seizoen

Robin Haase wil meer kinderen aan het tennissen hebben

Hagenaar Robin Haase en Kiki Bertens roepen jong en oud op om buiten te tennissen. “Zet een streep op een muurtje en sla lekker met een bal er tegenaan”, aldus de toptennissers. Donderdag demonstreerden ze op hun oude middelbare school in Den Haag hoe leuk muurtennis kan zijn.

Haase en Bertens gaven hiermee op het Segbroek College het startsein voor de campagne ‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’ van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond. Bertens, Haase en de tennisbond vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen. Dat gebeurt te weinig. Daardoor scoren kinderen veel slechter op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie dan in de jaren ’80.

Aan de actie zijn ook prijzen gekoppeld. “Krijt jouw tennismuur of veld en ga lekker tennissen. Deel je foto of video via social media met #tenniskrijt en maak kans op leuke tennisprijzen.”

Foto: PR.