Spuigasten over opening academisch jaar en start politiek seizoen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de opening van het academisch jaar en de start van het politieke seizoen.

Wat een feestelijk moment moest zijn, de opening van het academisch jaar, liep maandag uit op een botsing tussen de universiteiten en de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven (D66). Inzet: de bezuinigingen en het plan om meer geld aan de bètastudies te geven, ten koste van de alfastudies. In Leiden werd zelfs een protestbijeenkomst georganiseerd, de ‘ware opening van het academisch jaar’. Daarbij werd de minister opgeroepen om op te stappen. Hoe zorgt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) ervoor dat de Nederlandse universiteiten in de wereldtop blijven én dat er samenwerking tussen instellingen wordt gestimuleerd, in deze roerige tijden? De voorzitter van de VSNU, oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg, is te gast in Spuigasten.

Haagse politiek krijgt te maken met pittige maanden

De Haagse politiek is weer terug van vakantie en kan zich opmaken voor een paar spannende laatste maanden van het jaar. Burgemeester Pauline Krikke moet dit najaar de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Scheveningse vonkenregen verdedigen. Maar ook de jaarwisseling zelf zal met argusogen bekeken worden. En vlak de tekorten op de zorg niet uit die Den Haag, net als veel andere gemeenten moet oplossen. De Haagse fractieleiders Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Daniëlle Koster (CDA) zijn te gast.

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.