UIT Festival opent culturele seizoen in Den Haag

Den Haag staat dit weekend stijf van de cultuur. Het UIT Festival geeft drie dagen lang de aftrap voor het culturele seizoen. Vrijdagavond staat in het teken van UIT In De Wijk, een avond waar de Haagse cultuurankers in de zeven verschillende stadsdelen een eigen programma aanbieden.

Presentator Rob Kemperman van de middagshow op Den Haag FM fietste vrijdagmiddag langs het UIT Festival. Bij UIT In De Wijk zijn Theater De Vaillant, Muzee Scheveningen, Theater Dakota, De Nieuwe Regentes, Bibliotheek Nieuw Waldeck, Laaktheater en Bibliotheek Leidschenveen betrokken.

Artiesten – waaronder Karsu en trompettist Michael Varekamp – en lokaal talent geven alvast een gratis voorproefje van voorstellingen of optredens die later dit jaar in de theaters te zien zullen zijn.

UIT Nacht

Zaterdagavond is de UIT Nacht. Variërend van optredens op het Lange Voorhout en in de Nieuwe Kerk en een buitenbios bij het Filmhuis Den Haag tot cabaret in Diligentia, dans in Korzo en theater in Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en Onze Ambassade. Onder de artiesten onder meer Spinvis, Tania Kross en Nana Fofie.

Zondagmiddag is ook het traditionele UIT Festival, met behalve optredens van bijvoorbeeld Zuco 103, Kenny B en Ruben Heine, ook de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout.

Luister naar Rob Kemperman in gesprek met de organisatie van het UIT Festival.

Luister naar Rob Kemperman in gesprek met wethouder Robert van Asten.