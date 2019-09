Verkeersdrukte rond Hollands Spoor vooral door sluipverkeer: raadscommissie bespreekt maatregelen

Zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, hoeft niet in de Stationsbuurt te zijn. Het gaat dus om sluipverkeer. Dit blijkt uit kentekenonderzoek van de gemeente. De gemeente wil pollers plaatsten op de Parallelweg en de Hoefkade om doorgaand verkeer tegen te gaan. Bewoners en ondernemers zijn verdeeld over de maatregel. Donderdagochtend debatteert een raadscommissie van de gemeenteraad over de plannen.

De verkeerssituatie rond Hollands Spoor is chaotisch. Auto’s rijden in de spits in de file richting het Schenkviaduct om zo op de snelweg te komen. Ondertussen wringen fietsers, voetgangers en trams zich tussen de lange rij auto’s door. Vanaf de andere kant, rijden auto’s die van de snelweg afkomen en naar de Schilderswijk moeten, via de Hoefkade de stad in.

Dat moet anders, vindt wethouder Robert van Asten (D66) en dus wil hij pollers plaatsen op de Parallelweg en de Hoefkade. Die moeten ervoor zorgen dat er alleen nog bestemmingsverkeer overblijft en het doorgaande verkeer geweerd wordt. Automobilisten die de stad in of uit willen, moeten via de centrumring rijden. De maatregel verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de Schilderswijk en de Stationsbuurt, verwacht Van Asten.

Foto: Omroep West.