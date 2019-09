Wijkbedrijf AlleKanten officieel geopend

Wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui hebben wijkbedrijf AlleKanten in Bouwlust in Zuidwest officieel geopend. Dat deden ze samen met bewoners uit de wijk. AlleKanten is een centrale plek in de wijk Bouwlust waar buurtinitiatieven gefaciliteerd en verder worden ontwikkeld.

In de voorziening kunnen mensen op eigen tempo en eigen kracht werken aan persoonlijke doelstellingen en ontwikkeling op het gebied van taal, financiën, gezondheid, werk en ondernemerschap.

De Mos: “Den Haag is een stad van kansen en ambities. En die kansen en ambities moet gelden voor álle wijken. Dus ook voor Zuidwest. Daarom heb ik de Regiodeal Zuidwest samen met het Rijk geïnitieerd, waarmee we fors investeren in dit deel van de stad. Deze deal richt zich op het opbouwen van een lokale economie waarbij inwoners elkaar activeren, samen leren en samen werken, ín de wijk. Werkgelegenheid creëren is een groot onderdeel daarvan.”

Foto: Gemeente Den Haag / Fleur Beemster.