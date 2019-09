Hollands Historisch Festijn slaat handen ineen met Prinsjesfestival en Open Monumentendag

De organisatie van het Hollands Historisch Festijn slaat de handen ineen met het Prinsjesfestival en Open Monumentendag. De vierde editie van het festijn staat in het teken van de geschiedenis van het acht-eeuwen oude regeringscentrum Binnenhof. Een van de oudste bestuurscentra ter wereld die nog in gebruik zijn.

Volgens de organisatie is de samenwerking een logische keuze. “Dit jaar is het evenement verplaatst naar het weekend voor Prinsjesdag. Hierdoor is er tevens samenwerking met het Prinsjesfestival en Open Monumentendag Den Haag. Historie en Democratie komen in de Koninklijke Stad tot leven, tegelijk met de Oefeningen voor Prinsjesdag.”

Zaterdag 14 september is een openingsshow met de Graaf van Holland Floris V. Wethouder Van Alphen zal de opening doen. Verder is er zaterdagmiddag een poging de langste Rembrandt tekening te maken. Vrouwen kunnen onder leiding van Aletta Jacobs 100 jaar kiesrecht vereeuwigen bij de Grondwetbank bij de Tweede Kamer.

Foto: Richard Mulder.