Laatste keer najaarskermis op Malieveld

De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat het college van de stad met kermisexploitanten in overleg gaat over een alternatief voor de najaarskermis op het Malieveld. De laatste najaarskermis vindt volgende week vanaf 14 september plaats. De gemeente maakte in april bekend dat de kermis stopt.

De gemeente wil meer grote evenementen rond Prinsjesdag plannen op het Malieveld en daarom is er geen plek meer voor de kermis. Ook zou de najaarseditie niet meer rendabel zijn. ‘Dat de najaarskermis in de huidige vorm op het Malieveld niet meer rendabel is kan ik wel begrijpen, maar waarom zou het helemaal moeten verdwijnen?’, zegt Rick Hoefsloot, fractievertegenwoordiger van de SP.

De partij wil van het stadsbestuur weten in hoeverre er is gekeken naar alternatieve locaties. Volgens Hoefsloot heeft het opheffen van een grote kermis gevolgen voor de branche. ‘Er ontstaat een grotere druk op andere najaarskermissen in het land. Exploitanten worden zo in een concurrentiestrijd gedrukt die ze liever niet willen.’ Hoefsloot hoopt dat de exploitanten snel duidelijkheid krijgen over een mogelijk alternatief.

Heel jammer

Hans van Tol is kermisexploitant en bestuurslid van de Bovak, de branchevereniging van kermisexploitanten. Hij vindt het jammer dat de kermis van het Malieveld verdwijnt. ‘Het is een prachtige plek waar iedereen graag komt. Veel van mijn collega’s komen er al jaren. Dat het verdwijnt viel zeker rauw op ons dak.’ Van Tol hoopt dat er een alternatief plan komt. ‘Ik denk dan aan Scheveningen of het Zuiderpark, maar er zijn vast wel meer mooie plekken in Den Haag die ik niet ken. Het zou fijn zijn als er naar alternatieven wordt gekeken.’

Foto: Omroep West.