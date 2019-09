Patiëntgegevens HagaZiekenhuis Leyweg letterlijk op straat

Lijsten met namen, geboortedata en kwalen van patiënten van het HagaZiekenhuis locatie Leyweg zijn gebruikt als boodschappenlijstje. Dat meldt mediapartner Omroep West. A4’tjes met patiëntenoverdrachten zijn vervolgens blijven liggen in een winkelkarretje waar ze werden gevonden door iemand die boodschappen ging doen.

“We zijn zeer geschokt, en dan druk ik me zachtjes uit”, zegt hoofd-communicatie Marnix Beekmans van het Haga. Inmiddels is een onderzoek gestart, en er is aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De lijst is inmiddels bij de politie afgegeven. Het ziekenhuis gaat nu achterhalen welke patiënten allemaal op de lijst staan.

Het is niet de eerste keer dat het HagaZiekenhuis in opspraak komt vanwege een privacyzaak. Eerder bleek dat tientallen medewerkers ongeoorloofd geneusd hadden in het ziekenhuisdossier van realityster Barbie in 2018. Het ziekenhuis nam toen maatregelen. Toch kreeg het afgelopen juli een boete van 460.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens omdat de interne beveiliging nog altijd niet op orde was.