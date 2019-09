Piket Kunstprijzen, jeugdtheater, dansbiografie en online expositie NDT in Kunstlicht

Het wekelijkse radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan de Piket Kunstprijzen, de voorstelling ‘Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie’, de voorstelling ‘LIBI’ en de online expositie rond 60 jaar NDT.

Zondagmiddag worden de genomineerden bekendgemaakt van de Piket Kunstprijzen 2019, een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars tot dertig jaar die van betekenis zijn voor het culturele klimaat van Den Haag. Ook is er aandacht voor HNTjong, zij maakten met ‘Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie’ een lachwekkende en leerzame voorstelling over rolmodellen voor jong en oud. Vrijdag gaat deze voorstelling (10+) in première.

Ook is er zondagochtend aandacht voor de dansbiografie ‘LIBI’, dat brengt verhalen van vijftien Surinamers die naar Nederland Verhuisd zijn. Choreograaf Ryan Djojokarso brengt hun levens in kaart middels dans, performances en live muziek van onder anderen Jeangu Macrooy. Op zaterdag 14 september is de première in het Zuiderstrandtheater.

Online expositie

Een groot deel van het digitale archief van het Nederlands Dans Theater (NDT) wordt sinds deze week online geëxposeerd op Google Arts & Culture. NDT is het eerste dansgezelschap ter wereld dat op deze schaal haar rijke archief ontsluit en zij doet dit ter gelegenheid van haar zestigjarig bestaan.

In Kunstlicht vanouds ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: ‘LIBI’, een choreografie van Ryan Djojokarso. Foto: Korzo / Zuiderstrandtheater.