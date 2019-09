Ruimtevaartnieuws in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond weer aandacht besteed aan ruimtevaart. Ruimtevaartredacteur Erik Laan is in de studio, met hem gaan we het onder meer hebben over de tot nu toe geheime capability van de zogeheten Keyhole satellites waarover president Trump onlangs twitterde.

Ook wordt er zondag gesproken over de ‘bijna-botsing’ tussen de ESA satelliet Aeolus en een SpaceX Starlink-satelliet en je hoort meer over de LEGO Space plannen van de Bonte Bouwplaats in Delft.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.