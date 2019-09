Scheveningen verbreekt wereldrecord Macarena-dansen

Op het strand van Scheveningen is vrijdag het wereldrecord Macarena-dansen verbroken. Tijdens Live on The Beach: Celebrate the 90’s danste zo’n achtduizend deelnemers op de zomerhit uit 1996. In Engeland deden eerder 2219 mensen het bekende dansje.

De recordpoging was een initiatief van radio 10-dj Gerard Ekdom. Ekdom was gastheer aanwezig bij het evenement. Op het strand van Scheveningen vierden Charly Lownoise & Mental Theo hun 25-jarig bestaan met een uur durende show. Voorafgaand speelden 2 Brothers on the 4th Floor, The Sunclub en Party Animals hun grootste hits.

Zaterdag is Keane hoofdact van Live On The Beach 2019.

Foto’s Richard Mulder.