Beveiliger houdt man met vuurwapen aan

Een beveiliger heeft in de nacht van zondag naar maandag een 22-jarige gewapende man aangehouden op het Plein. Dat meldt de politie zondagmiddag. Rond 1.15 uur hield de beveiliger de 22-jarige Leidenaar aan. Agenten namen de aanhouding over.

De beveiliger van een horecagelegenheid vertelde agenten dat hij een man vast had die vermoedelijk een vuurwapen in zijn broeksband droeg. Bij zijn aanhouding vonden agenten het wapen. Een wapenexpert deed er op het Plein onderzoek naar en het bleek inderdaad te gaan om een vuurwapen. Het wapen is veiliggesteld en in beslag genomen.

De 22-jarige man zit vast en wordt gehoord voor het wapenbezit.