Man met nepvuurwapen van straat geplukt

De politie heeft vrijdagavond een man met een nepvuurwapen aangehouden. Rond 23.00 uur kregen agenten de melding dat er twee personen met een vuurwapen liepen op de Van der Vennenstraat.

Op het moment dat agenten de twee zagen, werd direct de ‘benaderingstechniek gevaarlijke verdachten’ ingezet. De verdachten worden op dat moment met getrokken pistolen benaderd. De verdachten volgen daarbij de duidelijke aanwijzingen van de agenten op en zijn gecontroleerd aangehouden.

De tweede man die werd aangehouden is daarna direct weer vrijgelaten. Het inbeslaggenomen vuurwapen dat de andere man bij zich droeg is in beslag genomen, onderzocht en bleek nep te zijn. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Het gaat om een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Foto: Politie Den Haag.