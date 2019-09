Marike Jager en The Migthy Breaks in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Marike Jager en The Migthy Breaks.

Deze week aandacht voor mooie nieuwe releases uit Nederland. Naast Ilse de Lange bijvoorbeeld tevens een vers album van muzikant Marike Jager, maar ook van de Haagse rockgroep The Mighty Breaks die hun debuutplaat afgelopen vrijdag presenteerden in The Grey Space in the Middle. Zondagavond komen ze allemaal in de uitzending voorbij.

Meer releases zijn er van Iggy Pop, Jax Jones, Squid, The Brand New Heavies, Sampa the Great, Post Malone, Tinariwen en John Mayer. Tevens hoor je een nieuwe track van de Britse band Editors die met één concert het gouwe-ouwe-festival Parkpop Saturday Night van de kaart veegt komende zomer.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).